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आयोजन:7वें वार्षिकोत्सव पर कल सजेगा जगतजननी मां दुर्गा का दरबार

लखीसरायएक घंटा पहले
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शहर के पुरानी बाजार स्थित जगजननी मां दुर्गा के 7वें वार्षिकोत्सव पर शुक्रवार को माता का दरबार सजेगा। आयोजन समिति द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। मंदिर प्रांगण में पडाल लगाया जा रहा है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। इसके लिए कोलकाता से फूल के साथ कारीगरों को भी बुलाया गया है। माता का भव्य अलौकिक शृंगार होगा। सुबह मां का पूजन होगा।

शाम में महाआरती का आयोजन होगा। माता को छप्पन भाेग लगाया जाएगा। शाम में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया जाएगा। शनिवार को प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। दुर्गा मंदिर समिति के सचिव वासुकीनाथ वर्मा ने बताया कि समिति के मंत्री सुरेश ड्रोलिया यजमान होंगे। वार्षिकोत्सव पर पूजन हवन एवं महाआरती में श्रद्धालुओं को मां की शक्ति खींच लाती है।

काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पहले दिन मंदिर में दुर्गा सप्तशती का नौ पाठ होगा। फिर कन्या पूजन किया जाएगा। शाम में मां की भव्य महाआरती होगी। आचार्य परमानंद पांडेय द्वारा विधिवत पूजन कराया जाएगा। यजमान के रूप में सुरेश ड्रोलिया एवं उनकी पत्नी होंगी। राजनीति गुप्ता, पिंटू गुप्ता, अरविंद सोनी, कृष्ण मुरारी वर्मा, प्रवीण आर्य बंटी ड्रोलिया सहित समिति के अन्य सदस्य तैयारी में जुटे हैं।

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