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हत्या कि आशंका:तीन दिनों से गायब युवक का शव पेड़ से लटका मिला

बड़हिया4 घंटे पहले
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  • लक्ष्मीपुर का विकास रजक था ट्रैक्टर चालक

दो नवंबर से गायब ट्रैक्टर चालक का शव गुरुवार की शाम पेड़ से लटका मिला। बड़हिया थाना क्षेत्र के एनएच-80 से खुटहा जाने वाली सड़क पर गढ़ लक्ष्मीपुर गांव के बाहर शिवा चिमनी ईंट भट्ठे के पास गुरुवार की शाम युवक का शव आम के पेड़ से लटकने की सूचना लोगों को मिली। सूचना थाने को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव की पहचान लक्ष्मीपुर निवासी दामोदर रजक के 35 वर्षीय बेटे विकास रजक के रूप में की गई। विकास ड्राइवर था। वह प्रतापपुर के एक किसान का ट्रैक्टर चलाता था। परिजनों ने बताया कि वह पिछले सोमवार के बाद से घर नहीं आया था। पुलिस दो से तीन दिन पूर्व ही हुई मौत की बात कह रही है। लोगों में हत्या व आत्महत्या को लेकर असमंजस है। परिजन कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि शव पर मिले जख्म को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवक को दूसरी जगह हत्या कर चिमनी भट्ठे के पास सुनसान बगीचे में पेड़ से टांग दिया गया। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि हत्या व आत्महत्या की स्थिति पोस्टमार्टम बाद स्पष्ट होगी। विकास के परिजनों ने लिखित आवेदन थाने को नहीं दिया है।

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