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उदासीनता:सुगमा तिलाबे नदी पर बन रहे पुल की रफ्तार सुस्त

बनमा ईटहरी4 घंटे पहले
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सुगमा तिलावे नदी पर बन रही पुल।
  • चार पहिया वाहनों की आवाजाही बाधित होने के कारण घूम कर आवाजाही की है मजबूरी
  • संवेदक की लापरवाही के कारण काम की रफ्तार धीमी, लोगों में आक्रोश

बनमा ईटहरी प्रखंड अंतर्गत बनमा सोनवर्षाराज, सिमरी बख्तियारपुर मुख्य मार्ग स्थित सुगमा चौक के समीप बनाए जा रहे नवनिर्मित पुल का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। वहीं पुराने पुल के वर्षों से क्षतिग्रस्त रहने के कारण इस सड़क मार्ग से आवागमन पूर्णत: बाधित है। आवागमन के वर्षों से बाधित होने से क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह सड़क मार्ग लाइफलाइन के सामान है। जिस होकर क्षेत्रवासियों सोनवर्षा राज प्रखंड तथा जिला मुख्यालय सहरसा सहित खगड़िया व पटना तक आवागमन होता है जो वर्षों से बंद है। हालांकि पुराने पुल से दो पहिया वाहन और पैदल यात्री आर-पार करते हैं। लेकिन चार पहिए वाहनों की आवाजाही बंद है। वहीं पुराने क्षतिग्रस्त पुल का हाल यह है कि कब टूट कर गिर जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इधर बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत नवनिर्मित पुल का कार्य प्रशासन तथा संवेदक की लापरवाही के कारण बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।

बहुत कम मजदूर काम करते आते नजर
लोगों की माने तो निर्माणाधीन पुल के कार्य स्थल पर इक्का-दूक्का मजदूर ही कार्य कर रहे हैं। वहीं पुल के पांच पीलर के निर्माण के साथ-साथ ऊपर की दिशा में बेसमेंट का कार्य होना है। इसके अलावा पुल के बीच का पीलर नहीं बना है। इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पुल का पूर्ण निर्माण होना तथा उस पर आवागमन की सुविधा बहाल होना अगले वर्ष तक भी संभव नहीं हो पाएगा।

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