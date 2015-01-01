पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी:माणिकपुर में घर का ताला तोड़कर की चोरी

सूर्यगढ़ा2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • एक सप्ताह में हुई चोरी की तीसरी घटना

सोमवार की देर रात माणिकपुर थाना क्षेत्र के माणिकपुर सिवाना गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर में ताला तोड़कर एक लाख कीमत की आभूषण की चोरी कर ली। घर के मालिक सिवाना गांव निवासी दिनेश महतो के पुत्र राहुल कुमार अपनी पत्नी के साथ हुसैना ससुराल गया था। चोरों ने घर में मौजूद अन्य भाईयों के कमरों का दरवाजा बाहर से लाॅक कर राहुल कुमार के कमरे का दरवाजा तोड़ बक्से में रखे सोने व चांदी के आभूषण की चोरी कर ली। जानकारी मिलते ही माणिकपुर थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर छानबीन की। चोरों ने आभूषण लेकर अटैची को घर के पीछे फेंक दिया। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि जांच की है। पीड़ित परिवार के आवेदन के आलोक में कार्रवाही की जाएगी। माणिकपुर क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह में यह तीसरी चोरी की घटना है। मकान मालिक के घर में नहीं रहने पर चोर उन घरों को निशाना बना रही है। चोरी की घटना में स्थानीय लोगों की मिलीभगत देखी जा रही है। 09 दिसंबर को एक साथ दो घरों में चोरी के मामले में भी घर के मालिक बाहर थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें