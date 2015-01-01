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छापेमारी:धंधेबाज और शराबी सहित तीन गिरफ्तार, भेजा जेल

लखीसरायएक घंटा पहले
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उत्पाद पुलिस ने निरीक्षक उत्पाद प्रकाश कुमार के नेतृत्व में शनिवार को बायपास रोड में छापेमारी कर एक धंधेबाज सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। धंधेबाज के पास से 20 लीटर चुलाई महुआ शराब बरामद किया। तीनों को जेल भेज दिया है। धंधेबाज गंगटा निवासी साधु केवट को गिरफ्तार किया गया।

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