पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी:निजाय गांव से ट्रैक्टर गायब थाने में लगाई गुहार

बड़हियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

वीरुपुर थाना क्षेत्र के गिरधपुर पंचायत के निजाय गांव में चोरों ने मंगलवार की देर रात साधुशरण सिंह के ट्रेक्टर की चुरा लिया। गाड़ी मालिक साधुशरण सिंह ने वीरुपुर थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दिए गए आवेदन में कहा है कि अपने गांव निजाय स्थित मिल के पास नियमित रूप से ट्रैक्टर रखता था। 10 नवंबर मंगलवार की रात 9 बजे तक ट्रैक्टर अपने स्थान पर था। सुबह 4 बजे जब मिल के पास गया तो वहां से ट्रैक्टर गायब था। ट्रेक्टर को गांव के आस पास कई जगहों पर खोजबीन किया लेकिन कुछ पता नही चला। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि दिए गए आवेदन पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें