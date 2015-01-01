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सुविधा:जयनगर-रांची व दरभंगा-हैदराबाद के बीच ट्रेनें

लखीसराय4 घंटे पहले
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भीड़ को कम करने के लिए किऊल के रास्ते दो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जयनगर-रांची एवं दरभंगा-हैदराबाद के बीच ट्रेनें चलेंगी। जयनगर-रांची दो फेरे लगाएगी। हैदराबाद-दरंभगा यात्रा मार्ग पर एक फेरे लगाएगी। 07009 स्पेशल हैदराबाद से 11 नवंबर को रवाना होगी। शनिवार को दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में 07010 दरभंगा से रविवार को रवाना होगी। 02821 रांची से 16 एवं 20 नवंबर और जयनगर से 17 एवं 22 नवंबर को चलेगी। इन ट्रेनों के चलने से बिहार के यात्रियों को रांची एवं धनबाद एवं झारखंड के अन्य शहरों को जाने आने में सुविधा होगी। गुरुवार से टाटा-छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। यह ट्रेन अप एवं 2 एवं डाउन में 7 दिसंबर तक चलेगी।

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