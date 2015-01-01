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परेशानी:6 माह से ट्रांसफॉर्मर खराब, अंधेरे में लोग

पीरीबाजार2 दिन पहले
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  • नक्सल प्रभावित सूअरकोल गांव का हाल, व्यवस्था ठीक कराने की मांग

नक्सल प्रभावित सूअरकोल गांव में वर्ष 2019 के अंत तक बिजली आई थी। 6 माह बाद मई 2020 के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफार्मर जलने के बाद ठीक नहीं हुअा। विभाग के ठेकेदार ने ट्रांसफॉर्मर बिजली पोल तार लगाया । लेकिन 6 माह बाद ही विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया जिससे आदिवासी टोला के ग्रामीणों में मायूसी छाई ह़ई है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग एवं विद्यार्थियों को होती है ग्रामीणों ने कई बार कनीय अभियंता समेत वरीय पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ग्रामीण सुनील सोरेन, पप्पु मुर्मू ने बताया कि कई बार ट्रांसफार्मर बदलने के लिए संबंधित ठेकेदार एवं कनीय अभियंता से अनुरोध किया लेकिन कनीय अभियंता ने परियोजना विभाग के द्वारा बदलने की बात कह कर बात टाल दिया। विद्युत आपूर्ति कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जल्द ही जले ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा।

छह घंटों तक बड़हिया में रही बिजली गुल
बड़हिया| बड़हिया नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार की शाम 7 बजे से रात एक बजे तक बिजली ठप रही। बड़हिया नगर व ग्रामीण व टाल क्षेत्र फीडर से जुड़े विद्युत उपभोक्ताओं को रात भर परेशानी हुई। हर साल करोड़ों रुपये व्यवस्था को सुधारने में खर्च हो रहा है पर जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसका जीता जागता उदाहरण 33 हजार वोल्ट का तार टूटना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े कर रहा।

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