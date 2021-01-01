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तबीयत बिगड़ी:सूर्यगढ़ा के दो परीक्षा केन्द्रों पर दो परीक्षार्थी हुए बेहोश

सूर्यगढ़ाएक घंटा पहले
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  • इलाज के बाद परीक्षा में शामिल हो सकी छात्राएं

इंटर परीक्षा के तीसरे दिन गुरुवार को प्रखंड के चार केन्द्रों में आर्दश केन्द्र पब्लिक हाई स्कूल सूर्यगढ़ा, प्लस टू परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, संत मेरी इंग्लिश स्कूल एवं जनता महाविद्यालय में अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी सुमित कुमार आंनद की देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीसरे दिन परीक्षा प्रारंभ हुई।

प्रथम पाली में रसायन शास्त्र की परीक्षा के दौरान परियोजना बालिका उच्च विद्यालय एवं संत मेरी इंग्लिश स्कूल में 1-1 परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान बेहोश हो गयी। जिसके बाद केन्द्राधीक्षक के सूचना पर सीएचसी प्रभारी डाॅ. धीरेन्द्र कुमार एवं डाॅ. सुदामा प्रसाद ने दोनों केन्द्रों में मेडिकल टीम के साथ पहुंचकर परक्षार्थी का समुचित उपचार किया एवं दवा दी।

जिसके बाद परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो सकी। इस दौरान एसडीएम संजय कुमार, डीसीएलआर संजय कुमार ने सूर्यगढ़ा स्थित सभी केन्द्रों का निरीक्षण किया। जायजा लेकर निष्पक्ष परीक्षा कराने का निर्देश केन्द्राधीक्षक को दिया।

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