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कार्रवाई:सिविल सर्जन के निरीक्षण में दो चिकित्सक व 16 स्वास्थ्यकर्मी मिले अनुपस्थित, शोकॉज

बड़हिया2 घंटे पहले
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अस्पताल के उपस्थिति पंजी का निरीक्षण करते सीएस।
  • बड़हिया रेफरल अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सख्ती का सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर असर होता नहीं दिख रहा है। सरकारी चिकित्सकों के रवैये को देखकर लगता है कि डॉक्टरों को न तो डीएम के शोकॉज का भय है और न ही सीएस द्वारा वेतन रोके जाने की कार्रवाई का कोई मलाल। दरअसल, गुरुवार को सीएस डॉ. आत्मानंद कुमार बड़हिया रेफल अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। जहां उन्हें ड्यूटी से दो चिकित्सा पदाधिकारी एवं 16 चिकित्साकर्मी मिले। इस दौरान सीएस ने अस्पताल के ओपीडी, प्रसव कक्ष, आपरेशन कक्ष आदि का जायजा लिया। सीएस ने अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक व कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए ड्यूटी में सुधार लाने की हिदायत दी। और उनका वेतन रोकने का निर्देया दिया। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज कुमार व ग्रामीण ने बड़हिया अस्पताल की व्यवस्था की शिकायत की।

जांच में मिले अनुपस्थित
सीएस के जांच में डॉ. एस कुमार, डॉ. संजय कुमार, एएनएम किरण कुमारी, अर्चना भरती, शकुंतला कुमारी, अर्चना कुमारी, लक्ष्मी देवी, लिपिक संजय कुमार, सैयद इफ्तार अहमद, रूपेश कुमार, कार्यालय प्रभारी दहन राम, राजीव कुमार, कक्षा सेविका अनिता कुमारी, ब्लॉक एमएनई विकास कुमार, सीएसडी विजय चौधरी, एसटीएस विवेकानंद, एएनएम अनिता कुमारी और वंदना कुमारी अनुपस्थित मिले।

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