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विवाद:भूमि विवाद में दो गुटों में मारपीट, एक जख्मी

बड़हियाएक घंटा पहले
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लक्ष्मीपुर गांव में शुक्रवार की शाम जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप घायल हो गया। घायल व्यक्ति को बेगूसराय रेफर किया गया। गढ़लक्ष्मीपुर निवासी मुकेश सिंह के पड़ोसी नवीन सिंह, सूली सिंह, सूरज कुमार, छोटू कुमार सहित घर में घुस कर घर की महिला सहित सभी के साथ मारपीट किया। नवीन सिंह के सिर पर चापाकल के हैंडल से सिर पर मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरा मच गई। परिजनों ने जख्मी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि दोनों गुटों के बीच कई सालों से जमीन का विवाद चला रहा है।

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