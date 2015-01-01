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कार्रवाई:कुर्की जब्ती के बाद दो हत्यारोपी गिरफ्तार

चानन2 घंटे पहले
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गुरुवार को चानन थानाध्यक्ष वैभव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान प्रखंड के कुंदर पंचायत स्थित चुरामन बीघा गांव से थाना कांड संख्या 58/14 के फरार अभियुक्त पंकज यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं इसी मामले में फरार अभियुक्त रेवटा गांव निवासी दारो मंडल की घर की कुर्की जब्ती की गई।

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