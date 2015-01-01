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मारपीट:पटाखा फोड़ने से मना करने पर दो दुकानदार में मारपीट

लखीसरायएक घंटा पहले
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टाऊन थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार बड़ी दरगाह के पास पटाखा फोड़ने से मना करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट में दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के चार लोगों को हिरासत में लिया है। लखीसराय थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी बाजार विषहरी स्थान के पास के चाय दुकानदार और उसके पड़ोसी के इलेक्ट्राॅनिक्स दुकानदार विश्वकर्मा रेडियो वाले के बीच एक हाथ जमीन का विवाद काफी दिनों से था। बुधवार रात कुछ चाय दुकानदार के पास कुछ लोग पटाखा फोड़ रहे थे। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार ने मना किया था। नहीं मानने पर पटाखा को चिंगारी दुकान के अंदर चला गया, तभी दोनों तरफ से गाली-गलौज होने लगा।

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