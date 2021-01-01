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ऑनलाइन सत्यापन:पासपोर्ट बनाने के लिए थाना से होगा सत्यापन

लखीसराय5 घंटे पहले
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  • थानाध्यक्ष ऑनलाइन पासपोर्ट की करेंगे जांच और सत्यापन
  • प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरू की गई है योजना

अब पासपोर्ट का ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है। मुख्यालय स्तर से निर्देश के बाद जिले के सभी थानों में मुख्यालय से थानाध्यक्ष को टैब दिया गया है। इसमें लोड एम. (मोबाइल) पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन से 21 दिनों में सत्यापन किया जा रहा है। नई व्यवस्था के शुरू होने से मुंशी और थानों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। थानेदार एक पदाधिकारी को सत्यापन का कार्य सौंपेंगे। वे आवेदक के घर पर जाकर लोकेशन और आवेदक की तस्वीर खींचकर कर एप पर अपलोड करेंगे। आवेदक को थाने पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सत्यापन करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह किसी तरह 21 दिनों के भीतर दिए गए काम को समाप्त करें। पासपोर्ट के सत्यापन का कार्य तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था की शुरुआत की है। पासपोर्ट के सत्यापन के नाम पर आवेदक को परेशान करने और नजराना वसूल करने की शिकायत के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस पर रोक लाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था की शुरुआत की है। पहले इसके लिए आवेदक को थाने जाना पड़ता था। मुंशी और संबंधित पदाधिकारी का चक्कर काटना पड़ता था। कुछ नजराना देने पर सत्यापन होता था। इसमें कई दिन लग जाते थे।

16 थानों को उपलब्ध कराया गया है टैब

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में टैब की खरीदारी कर लखीसराय जिले के 16 थानों के थानाध्यक्षों को यह सुविधा उलब्ध करा दिया गया है। विभागीय स्तर से सैमसंग कंपनी का उच्च क्वालिटी का टैब उपलब्ध कराया गया है।

16 थानाध्यक्षों को दिया टैब
एम पासपोर्ट एप से आवेदकों का सत्यापन करने के लिए जिले के सभी थानाध्यक्षों को टैब उपलब्ध कराया गया है। जिले के 16 थानाध्यक्षों को टैब उपलब्ध कराते हुए सत्यापन का निर्देश दिया गया है।
सुशील कुमार, एसपी, लखीसराय

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