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हादसा:महिला झुलसी, गंभीर सदर अस्पताल में भर्ती

लखीसराय6 घंटे पहले
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एक महिला आग से गंभीर रूप से झुलस गई है। इलाज का सदर अस्पताल में करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। महिला की पहचान नहीं हो सकी है। महिला को एक चौकीदार ने बेगूसराय जिले के शाम्हो थाना क्षेत्र से एम्बुलेंस के माध्यम से लेकर आया और सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

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