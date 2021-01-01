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आक्रोश:पुलिस ने चोर को छोड़ा, कहा-पिटाई से हालत खराब थी, स्वस्थ होने पर फिर गिरफ्तार करेंगे

लक्ष्मीपुर4 घंटे पहले
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शनिवार की रात ग्रामीणों के कब्जे में पकड़ा गया चोर। - Dainik Bhaskar
शनिवार की रात ग्रामीणों के कब्जे में पकड़ा गया चोर।
  • पाडो विशनपुर का मामला, कार्रवाई के बदले बरहट पुलिस लोगों को बना रही मूर्ख
  • बंदूक के बल पर तीन चोर फरार, जान पर खेल लोगों ने एक को पकड़ पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने उसे क्यों छाेड़ दिया, चोर-पुलिस का क्या है रिश्ता?

शनिवार की रात चोरी करते चार चोर को गृहस्वामी ने रंगे हाथ पकड़ा। जिसमें से एक चोर गृहस्वामी पर बंदूक तान कर तीन को भगा दिया लेकिन उन्होंने हिम्मत कर एक को पकड़ लिया। हल्ला होने पर लोगों की भीड़ जुट गई और चोर की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस उक्त चोर को थाने ले आई और फिर छोड़ दिया। जिससे पुलिस की रवैये को लेकर लोगों में आक्रोश है। मामला बरहट थाना क्षेत्र के पाडो विशनपुर का है। पकड़ा गया चोर नाबालिग है और विशनपुर का रहने वाला है। पीड़ित मुकेश मंडल ने बरहट थाने में केस दर्ज कराया। बताया कि शनिवार की देर शाम वह पाडो बाजार अपने दुकान पर था। दुकान बंद कर जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश किया कि चार युवकों को वह अपने घर के अंदर देखकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। गृहस्वामी के चिल्लाने पर चार चोरों में से एक ने गृहस्वामी के कान में पिस्टल सटा दी और सबों को भागने का इशारा किया। गृहस्वामी ने हिम्मत दिखाकर एक चोर को पकड़ लिया और तबतक सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण इकट्ठा हो गए। लोगों ने पकड़े गए चोर की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उक्त चोर को थाने ले आई और फिर छोड़ दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उक्त चोर नाबालिग था, पिटाई के कारण जख्मी हो गया था, इसलिए उसे आराम करने के लिए बांड भरवाकर घर भेज दिया गया। बोला कि स्वस्थ होने के बाद फिर गिरफ्तार करेंगे। पुलिस के इस रवैये से गृहस्वामी सहित ग्रामीणों में रोष है। लोगों ने बताया कि बीते एक माह में पाडो बाजार के आसपास चोरी की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं घटी। किसी भी मामले में पुलिस को घटना के उद्भेदन में सफलता हासिल नहीं हुई। चोर को पकड़ने में बरहट पुलिस बिल्कुल बिफल रही है। बावजूद जब ग्रामीणों द्वारा हिम्मत दिखाकर चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया तो पुलिस अन्य चोरों के संबंध में पूछताछ करने तक की जहमत नहीं उठाई और चोर को छोड़ दिया। आखिर चोर-पुलिस का रिश्ता क्या है?

लोगों ने कहा-पूर्व में भी नाबालिग चोरों ने की थी चोरी, पुलिस ने भेजा था जेल
पकड़े गए चोर को नाबालिग बताकर पुलिस भले ही दया दिखाकर छोड़ दिया। लेकिन सच यह है कि पाडो और उसके आसपास के गांवों में नाबालिग चोरों द्वारा ही चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है। एक साल पूर्व पाडो दुर्गा मंदिर के पास स्थित एक निजी क्लीनिक में चोरी करते पकड़ा गया चोर भी नाबालिग ही था। इसके पूर्व भी पाडो के कई दुकानों में गैस कटर से ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त मामले में भी पकड़ा गया चोर भी नाबालिग ही था। उक्त सभी मामलो में पुलिस पकड़े गए चोर को जेल भेज चुकी है।

बांड भरकर उसे आराम करने के लिए छोड़ा गया
ग्रामीणों द्वारा पिटाई के कारण पकड़े गए चोर की हालत काफी खराब थी। बांड भरकर उसे तत्काल आराम करने के लिए छोड़ा गया है। पीड़ित गृहस्वामी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। स्वस्थ होते ही उक्त चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
राजवर्धन, थानाध्यक्ष, बरहट

सबलबीघा गैस गोदाम से 12 सिलेंडर की हुई चोरी
सिकंदरा| थाना क्षेत्र के सबलबीघा गांव स्थित विकास इंडियन ग्रामीण वितरक गैस गोदाम से शनिवार की रात अज्ञात चोरों के द्वारा गेट का ताला तोड़कर गैस से भरा 12 सिलेंडरों की चोरी कर ली। विकास इंडियन गैस गोदाम के मालिक सबलबीघा गांव निवासी विकास कुमार ने एक लिखित आवेदन सिकंदरा थाना में दिया गया। जिसमें लिखा गया कि शनिवार की रात्रि गैस गोदाम के गेट का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा 12 गैस सिलेंडर की चोरी कर ली गई। जिसकी जानकारी विकास कुमार को सुबह में जैसे ही मिली वह गोदाम पहुंचकर जांच किया तो पता चला कि 12 सिलेंडर कम है जो लगभग 27 हजार रुपये के करीब बताया गया है।

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