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नक्सलियों का कहर:नक्सलियों का खौफ, डेढ़ दशक बाद भी गुलजार नहीं हुई साहेब की गलियां

लक्ष्मीपुर2 घंटे पहले
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लक्ष्मीपुर में खाली पदाधिकारियों का आवास।
  • वर्ष 2006 में 7 जुलाई की रात को नक्सलियों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर किया था हमला, सरकारी आवास खाली पड़े

एक समय था जब साहेब की गलियां रात के अंधेरे में भी गुलजार दिखती थी। डेढ़ दशक पूर्व इन गलियों को नक्सलियों की ऐसी नजर लगी कि पूरी गलियां आजतक सुनी पड़ी है। दरअसल वर्ष 2006 में 7 जुलाई की आधी रात को नक्सलियों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर हमला बोल दिया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आए नक्सलियों ने बम विस्फोट कर प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। इस घटना के लगभग डेढ़ दशक बीतने को हैं लेकिन भय और खौफ का वह मंजर आज भी स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पदस्थापित अधिकारियों व कर्मचारियों के जेहन में बसा है। लिहाजा अधिकारियों व कर्मचरियों के लिए बनाए गए सभी सरकारी आवास खाली पड़े हैं। घटना के बाद कितने पुराने अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला भी हो गया और नए बाबुओं की पदस्थापना भी हुई लेकिन नक्सलियों का भय आज भी बरकरार है। खास बात यह है कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों व कर्मचारियों का आवास थाना परिसर से महज पचास मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद यहां पदस्थापित अधिकारी व कर्मचारी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।

प्रखंड नाजिर पर हुए हमले ने सुरक्षा की खोल दी पोल
हालांकि समय के साथ साथ कुछ लोग नक्सलियों के भय और खौफ को नजरअंदाज कर रहे थे लेकिन बीते 25 जुलाई की घटना ने भय के उस मंजर को एक बार फिर से ताजा कर दिया। 25 जुलाई की रात आधा दर्जन अपराधियों ने सरकारी आवास में घुसकर वहां रह रहे प्रखंड नाजीर पर जानलेवा हमला कर दिया। खास बात यह है कि स्थानीय थाने से महज पचास गज की दूरी पर घटनास्थल स्थित होने के बावजूद पुलिस को भनक तक नहीं लग सकी व अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

बीडीओ से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी तक के हैं आवास
उस समय लक्ष्मीपुर जिले का एक मात्र प्रखंड था जहां बीडीओ व सीओ से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी तक के दर्जन भर सुसज्जित आवास बने थे और बीडीओ सहित सभी कर्मचारी अपने सरकारी आवास में रहना गर्व समझते थे। घटना के बाद जिला मुख्यालय की चकाचौंध इन अधिकारियों व कर्मचारियों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इधर, उचित रखरखाव के अभाव में अब तो उन सरकारी आवासों की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। वह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। शाम होते ही यहां जुआरियों व शराबियों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं।

पुलिस को टारगेट करने की बनाई थी रणनीति
नक्सलियों ने प्रखंड कार्यालय पर हमला करने के बहाने स्थानीय थाने की पुलिस को टारगेट करने की रणनीति बनाई थी। नक्सलियों की मंशा थी कि प्रखंड कार्यालय पर हमला करने के बाद बचाव के लिए पुलिस थाने से जरूर बाहर आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद नक्सलियों ने बीडीओ आवास को चारों ओर से घेर लिया। तत्कालीन बीडीओ आशीष कुमार सिन्हा ने फोन पर बताया कि वह काली रात आज भी आंखों से ओझल नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलियों का उद्देश्य पुलिस को टारगेट करना था। शायद यही कारण था कि उन्होंने बीडीओ को आश्वस्त कर दिया था कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन इन सबके बावजूद पुलिस थाना परिसर से बाहर नहीं आई और दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलाईं गई।

मामला अनुमंडल कार्यालय के तहत का नहीं है
प्रखंड सह अंचल के अधिकारियों व कर्मचारियों का आवास जर्जर हो चुका है। इसके जीर्णोद्धार का मामला अनुमंडल कार्यालय के अधीन नहीं आता।
-प्रतिभा रानी, अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई

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