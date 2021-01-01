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कार्रवाई:ट्रक पर लदी 2250 ली. विदेशी शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

महेशखूंटएक घंटा पहले
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  • मद्य निषेध इकाई की सेंट्रल टीम ने की कार्रवाई

मद्य निषेध इकाई बिहार पटना की टीम ने महेशखूंट पुलिस के सहयोग से शनिवार की रात थाना क्षेत्र के बाबू बगीचा रोहरी से एक ट्रक में लदी विदेशी शराब की खेप को जब्त कर लिया। जबकि उक्त ट्रक पर सवार दो चालकों भी गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मद्य निषेध इकाई बिहार पटना की सेंट्रल टीम को गुप्त सूचना मिली थी महेशखूंट में ट्रक में लादकर शराब लाई जा रही है। जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चालक को गिरफ्तार करते हुए ट्रक में रखी गई 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। महेशखूंट थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर ने बताया कि जब्त की गई विदेशी शराब में हरियाणा निर्मित इंपिरियल ब्लू ब्रांड के 375 एमएल का 184 कार्टन, जबकि झारखंड निर्मित मैकडॉवेल ब्रांड का 375 एमएल का 66 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। जिसकी कुल मात्रा 2250 लीटर है। वहीं ट्रक चालक के रूप में लुधियाना के खन्ना निवासी रघुवीर सिंह और अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि विदेशी शराब दालकोला से उठाई थी, जिसे बेगूसराय पहुंचाना था। चालक ने बताया ट्रक मालिक बठिंडा पंजाब के जसवंत सिंह हैं।

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