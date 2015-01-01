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परेशानी:एटीएम में कैश की कमी से उपभोक्ता हो रहे परेशान

महेशखूंट4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशखूंट में विभिन्न बैंकों के आधे दर्जन एटीएम संचालित है। बावजूद एक- दो एटीएम को छोड़कर शेष बचे एटीएम में रुपए की समस्या हमेशा बनी रहती है। नतीजतन एटीएम उपभोक्ताओं को कैश की निकासी के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम की परिक्रमा करते देखे जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को केस की राशि एटीएम से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इधर गुरुवार को सेंट्रल बैंक का एटीएम में जहां ताला लगा हुआ था। वहीं बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के एटीएम में कैश की किल्लत देखी जा रही है।

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