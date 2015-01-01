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वसूली:वाहन जांच में जुर्माने के रूप में 10 हजार की वसूली

महेशखूंट2 घंटे पहले
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कोरोना की रोकथाम के उद्देश्य से थाना परिसर के सामने गुरुवार को थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच पड़ताल के क्रम में हेलमेट एवं आवश्यक कागजात के अभाव में 1 हजार प्रति वाहन की दर से कुल 10000 की राशि जुर्माने के तौर पर वूसली गई।

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