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चोरी:पकरैल से स्मार्ट क्लास के उपकरण की चोरी

महेशखूंटएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र अंतर्गत पकरैल पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय पकरैल में बीते शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने स्मार्ट क्लास रूम के मुख्य गेट के ताला को तोड़कर कर स्मार्ट क्लास में लगाए गए एलईडी टीवी, होम थिएटर के अलावा सभी समान चुरा ले गए। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने इसकी जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक सभापति प्रसाद चौरसिया को दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने चोरी के बाबत महेशखूंट थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर को एक आवेदन समर्पित कर अज्ञात चोरों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रधानाध्यापक ने दिए गए आवेदन में स्मार्ट क्लास से सोनी कंपनी का एलइडी टीवी, होम थिएटर के अलावे अन्य सामान ले गए।

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