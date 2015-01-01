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परीक्षा:दूसरे दिन शांतिपूर्ण हुई 10वीं की जांच परीक्षा

महेशखूंट4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के विभिन्न उच्च विद्यालयों में 10वीं की जांच परीक्षा के दूसरे दिन गुरुवार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। परीक्षा के दूसरे दिन जहां प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई वहीं दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली गई। इधर विभिन्न विद्यालयों में आयोजित जांच परीक्षा में छात्र छात्राओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते देखा गया। बता दें वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के पूर्व परीक्षा समिति की ओर से जांच परीक्षा आयोजित किए जाते हैं। आयोजित जांच परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। एसपीएम इंटर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पंकज कुमार ने बताया जो छात्र-छात्रा जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

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