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खरीदारी:धनतेरस पर महेशखूंट में जमकर हुई खरीदारी

महेशखूंट4 घंटे पहले
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धनतेरस को लेकर गुरुवार को थाना क्षेत्र के अलग-अलग हिस्से के विभिन्न बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी रही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बावजूद बाजारों में लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। मौके पर आभूषणों एवं धातु के बर्तनों की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रही।

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