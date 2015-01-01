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विस चुनाव:महिषी विधानसभा के 114 बूथों में से 59 अतिसंवेदनशील घोषित

महिषी2 घंटे पहले
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तीसरे चरण की विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रकार की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले 199 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। महिषी विधानसभा में 114 बूथ हैं तो वहीं सिमरी विधानसभा में 85 बूथ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इस सबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि बूथों पर सुरक्षा के लिए तीन कंपनी बीएसएफ एवं एक कंपनी सीआरपीएफ जवान प्रखंड क्षेत्र के ठहराव स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी बूथ भवन पर चार अर्द्ध सैनिक बल के जवान के साथ पीसीसीपी में तैनात जवानों के अतिरिक्त जिला पुलिस बल एवं होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। जिस भवन में चार या चार से अधिक बूथ हैं वहां चार अर्द्ध सैनिक बल के जवान अतिरिक्त रहेंगे। वहीं प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के 85 बूथों में से 19 बूथ अतिसंवेदनशील एवं 66 बूथों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। जबकि महिषी विधानसभा के 114 बूथों में से 59 अतिसंवेदनशील और 22 को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।

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