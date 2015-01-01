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गिरफ्तारी:मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक गिरफ्तार

महिषी3 घंटे पहले
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जलई थाना ओपी क्षेत्र के तरही बांध से 30 अक्टूबर को बाइक चोरी के आरोपी मो. निहाल को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधुबनी के कुरसो निवासी विपिन ने मोटरसाइकिल नंबर बीआर 50 एम 9539 की चोरी करने संबंधी आवेदन जलई थाना में देकर जमालपुर निवासी चार लोगों को नामजद किया था।

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