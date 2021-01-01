पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:नशे के हालत में हंगामा कर रहा दो गिरफ्तार

महिषी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बलुआहा चौक से नशे में दो लोगों को शनिवार शाम संध्या गश्ती के दौरान गिरफ्तार कर थाना लाया गया। गश्ती अधिकारी वीरेंद्र कुमार साह व एएसआई ब्रजेन्द्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों बलुआहा निवासी मोहम्मद मुर्शीद व पस्तवार निवासी कुंदन पासवान चौक पर नशे में हंगामा कर रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser