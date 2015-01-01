पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:मिट्टी लदा एक ट्रैक्टर किया जब्त

मनिहारी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मनिहारी सीओ राजेश रंजन ने अपने वरीय अधिकारी के निर्देश पर मनिहारी में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सघन दौरा किया। जिस क्रम में उन्हें दक्षिणी कांटा कोष में एक ट्रैक्टर मिट्टी व सफेद बालू लदा पाया गया। जिसे लेकर वह मनिहारी थाना पहुंचे और खनन पदाधिकारी के हवाले कर दिया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि अवैध खनन को ले लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें अमदाबाद में पांच ट्रैक्टर जब्त किया गया है। मनिहारी में भी एक ट्रैक्टर मनिहारी सीओ ने जब्त किया है। कार्रवाई करते हुए सभी कागजातों की जांच की जाएगी और उत्खनन अधिनियम के तहत सभी पर जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो एफआईआर करेंगे और गिरफ्तारी भी करेंगे। मनिहारी के बाघमारा में भी अवैध खनन का मामले की जांच की जा रही है

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें