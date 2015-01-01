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शव बरामद:गंगा में डूबी महिला का शव 24 घंटे बाद बरामद

मनिहारी4 घंटे पहले
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मनिहारी में गंगा स्नान करने बुधवार को सुपौल जिला के प्रतापगंज से आई एक महिला की मौत स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से हो गई थी। जिसके शव को 24 घंटे बाद बरामद किया गया। विदित हो कि बुधवार को अपने परिवार के साथ 23 वर्षीय पिंकी देवी मनिहारी घाट पर गंगा स्नान कर रही थी। उसी क्रम में उसके पैर फिसल गए। जिससे वह डूब गई थी। महिला का शव गुरुवार की सुबह गोताखोर निकालने में सफल रहे। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमॉर्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि मृत महिला पिंकी देवी के दो बच्चे आर्यन 14 वर्ष तथा मोनू 7 वर्ष है और महिला अचरा नवाबगंज नरपतगंज की रहने वाली है। महिला के पति सुनील ठाकुर एवं बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है।

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