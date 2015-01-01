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गिरफ्तारी:नाबालिग के साथ दुष्कर्म 3 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

मनिहारी2 घंटे पहले
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  • आवेदन में 60 वर्षीय व्यक्ति को किया नामजद

प्रखंड के एक पंचायत में एक 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ है। जिसमें पीड़िता के परिजनों ने मनिहारी थाना में आवेदन देकर एक 60 वर्षीय व्यक्ति को नामजद करते हुए आरोपी बनाया है। आवेदन में परिजनों ने लिखा है कि दक्षिणी कांटाकोष के बीज टोला के रहने वाले एक 60 वर्षीय जम्मो खान ने हमलोगों की अनुपस्थिति में मेरे घर में घुसकर मेरी 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। बाद में मेरी बच्ची ने मुझे रोते रोते सारी बातें बताई। इस संबंध में महिला के परिजन ने बताया कि मेरी बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिसके बाद हमलोगों ने मनिहारी थाना में आवेदन देकर एक व्यक्ति जम्मो खान को दुष्कर्म के मामले में नामजद करते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी को पकड़ने की गुहार लगाई। इस संबंध में मनिहारी डीएसपी एमएसएच फाखरी ने कहा कि एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। जिसे लेकर पीड़िता के परिजनों ने मनिहारी थाना में आवेदन दिया है। मामले की गंभीरता को देखते ही त्वरित कार्रवाई की गई और मामला दर्ज करने के महज 3 घंटों में दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए कटिहार भेजा गया है। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

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