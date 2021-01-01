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विधायक ने किया शिलान्यास:सीएम योजना से होगा महेशपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की घेराबंदी का काम : विधायक

मनिहारीएक घंटा पहले
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  • महेशपुर मध्य विद्यालय के चहारदीवारी का मनिहारी विधायक ने किया शिलान्यास

मनिहारी प्रखंड के बाघमारा पंचायत स्थित पटनी महेशपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत चहारदीवारी के नवनिर्माण का मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने विधिवत शिलान्यास किया। मौके पर मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि यहा के विद्यालय परिवार एवं ग्रामीणों की बहुत दिनों से मांग थी।

चहारदीवारी का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। चहारदीवारी बन जाने से विद्यालय के बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही विद्यालय में पशुओं के प्रवेश पर भी रोक लगेगा। विधायक ने कहा कि एक पुरुष अगर शिक्षित होते हैं तो एक कुल शिक्षित होता है लेकिन एक महिलाएं जब शिक्षित होती है तो दो कुल को शिक्षित करती है। उन्हाेने कहा कि सरकार द्वारा भी छात्राओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके लिए तरह-तरह की योजनाएं लागू है।इस अवसर पर पूर्व मुखिया जय प्रकाश सिंह, दशरथ प्रसाद सिंह ,गोपाल यादव, सुदाम प्रसाद मंडल, मो.अबदुल मन्नान , सुरेन्द्र यादव, विद्यालय के प्रधानाध्यापक फजलुर रहमान, संकुल समन्वयक भारती कुमारी के साथ -साथ शिक्षक किरण कुमारी , पूनम कुमारी , अब्दुल बहाव, मुकेश कुमार चौरसिया, विनोद यादव ग्रामीण भारी संख्या में उपस्थित थे।

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