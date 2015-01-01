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खरीदारी:धनतेरस को लेकर बाजार में उमड़ी ग्राहकों की भीड़

मानसी4 घंटे पहले
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मानसी, बलहा सहित आसपास के बाजारों में धनतेरस को लेकर गुरुवार को बाजारों में ग्राहकों की भीड़ ने जमकर खरीदारी की। इलेक्ट्राॅनिक्स, आभूषण, बर्तन, मोबाइल, कपड़े, पूजन सामग्री एवं किराना सहित सभी प्रकार दुकानें देर शाम तक ग्राहकों से गुलजार होता रहा। जाम की समस्या से लोगों को परेशानी भी हुई।

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