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16 को आयोजन:सरस्वती पूजा को लाइसेंस जरूरी, जुलूस पर रहेगी रोक

मानसी4 घंटे पहले
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  • मूर्तियों के विसर्जन में दंडाधिकारी रहेंगे तैनात

थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान पूरे क्षेत्र में कड़ी चौकसी रहेगी। पूजा तथा मूर्तियों के विसर्जन के दौरान दंडाधिकारी के अलावा पर्याप्त संख्या में जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा निर्धारित किए गए संवेदनशील स्थानों में कड़ी चौकसी बरती जाएगी।

प्रशासनिक स्तर पर बैठक कर शांति समिति का गठन करने का निर्देश जारी किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि इस साल 16 फरवरी को सरस्वती पूजा होगी। इस मौके पर सैकड़ों स्थानों पर पूजा पंडालों की स्थापना की जाती है। प्रशासनिक स्तर पर पूजा पंडालों के साथ ही आसपास के इलाकों में नजर रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी।

प्रशासनिक स्तर पर पर्व को देखते हुए संवेदनशील स्थानों को चिंहित कर वहां अतिरिक्त चौकसी बरतनी जाएगी। बताया गया कि धार्मिक अनुष्ठान व पूजा में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश है। साथ ही बगैर लाइसेंस के विसर्जन जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी है।

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