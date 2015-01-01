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परेशानी:45 सौ में 12 हजार के मोबाइल देने का ऑफर देकर भेज दिया डिब्बे में पांच रुपए का साबुन

मानसी4 घंटे पहले
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  • खुटिया के युवक ने 6 दिन पूर्व मोबाइल भेजने का दिया था ऑर्डर

मानसी थाना क्षेत्र के खुटिया गांव निवासी रिवाज कुमार ने 6 दिन पहले मोबाइल के लिए ऑर्डर किया था। गुरुवार को जब पोस्टऑफिस से फोन आया तो युवक बड़े ही हर्ष के साथ 4,500 लेकर मोबाइल लाने गया। मानसी पोस्टऑफिस में पैसे देकर पैकेट लिया और उसे खोला तो उसमें से कुछ कागज के टुकड़े और एक 5 रुपए के घड़ी साबुन रखा था। युवक के शोर किए जाने पर आसपास के दर्जनों लोग जुट गए। युवक ने बयाया कि पैकेट खोलने का उन्होंने वीडियो भी बनाया है। युवक ने बताया कि 6 दिन पूर्व उसके मोबाइल पर काॅल आया था। जिसमें 4,500 में 12 हजार रुपए का मोबाइल भेजने की बात कही जा रही थी और ऑफर स्पेशल बताया गया। मोबाइल का फोटो भी रिवाज को भेजा गया। स्कीम के लोभ में पड़कर भेजने का ऑर्डर कर दिया। बुधवार को ठगी करने वाला का पार्सल रिसीव करने के लिए फोन आया। इसके लिए पोस्टऑफिस से भी फोन आया। पोस्टऑफिस में पैसे देकर पार्सल रिसीव किया और खोला तो उसमें सिर्फ एक साबुन की टिकिया मिला। तब ठगी करने वाले भी लाइन पर ही थे साबुन की टिकिया मिलने की बात पर वे फोन काट दिया जिसके बाद से फोन नहीं लग रहा है।

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