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मानसी:अर्द्धनिर्मित दीवार गिरने से दो मासूम दबे एक की मौत, दूसरा गंभीर रुप से घायल

मानसी5 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के रोहियार पंचायत के वार्ड-1 बलकुंडा गांव में बुधवार को बट्टन चौधरी का अर्धनिर्मित दीवार गिरने से उसके चपेट में आए 7 वर्षीय मासूम चितरंजन कुमार की मौत हो गई। जबकि दीवार के चपेट में आए एक अन्य हरिनंदन चौधरी के पुत्र 4 वर्षीय पुत्र सर्वेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।

जिसका इलाज खगड़िया के निजी अस्पताल में कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार बलकुंडा निवासी बट्टन चौधरी आवास योजना के तहत अपना मकान निर्माण कार्य करवाया था, जो अधूरा पड़ा था। महिनों पूर्व दीवार की चुनाई की गई थी लेकिन पिलर नही भड़ा गया था। उसी में अंदर से गिट्टी भरकर रख दिया था। गिट्टी के दबाव के कारण ही दीवार गिरने की बात बताई जा रही है।

बताया गया कि बुधवार को लगभग 10 बजे खेलने के दौरान बच्चे दीवार के बगल के गली से गुजर रहे था। इसी क्रम में अचानक से बेलगान अर्धनिर्मित दीवार गीर पड़ा। जिसके चपेट में आए मासूम बालक हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में दीवार के मलबे में दबे बच्चे को बाहर निकला। तबतक मासूम एक बालक चितरंजन की मौत हो चुकी थी। लोगों ने जल्दबाजी में घायल सर्वेश को इलाज के खगड़िया भेजा। जहां उसकी इलाज चल रही है। इधर घटना के बाद मृतक व घायल दोनों के परिजन का रो रोकर बुरा हाल है।

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