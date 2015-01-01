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कोरोना का कहर:कोरोना के 10 नए मरीज मिले कुल मृतकों की संख्या हुई 45

मुंगेर4 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण का कहर नहीं थम रहा है। गुरुवार को जिले में कोरोना के 10 नए मरीज मिले। इनमें 8 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। 10 नए केस आने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 3592 हो गई है। जबकि इससे मरने वालों की संख्या 45 हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉ. पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि 25 अगस्त को नया रामनगर थाना अंतर्गत गोदईचक गांव निवासी राकेश कुमार उर्फ रॉकी को गोली लगने पर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया था। वहां जांच के दौरान वह कोरोना पॉजिटिव मिला और इलाज के दौरान 27 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। उसके परिजनों द्वारा बुधवार को सारा कागजात स्वास्थ्य विभाग में जमा किए जाने के बाद मृतकों की सूची में उसका नाम दर्ज किया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना के एक्टिव 91 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुरुवार को पूर्व में संक्रमित 6 लोगों को डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। अब तक जिले में 3456 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच जिले में तेज से की जा रही है। कुल 170118 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। गुरुवार को 2132 लोगों की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से व 68 संदिग्धों की जांच ट्रूनेट विधि से की गई। 252 संदिग्धों के स्वाब का सैंपल जांच के लिए आरएमआरआई लैब पटना भेजा गया है, जिसकी जांच रिर्पोट पेंडिंग है।

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