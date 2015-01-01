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महामारी:कोरोना के 12 नए मरीज मिले, कुल संक्रमित 3548

मुंगेरएक घंटा पहले
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जिले में शनिवार को कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए। जिसमें 8 पुरुष और 4 महिला शामिल हैं। 12 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3548 हो गई है। बता दंे कि जिला में अब तक 43 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉ पुरूषोत्तम कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में संक्रमण की रफ्तार थमी है। कोरोना एक्टिव 113 मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है। शनिवार को पूर्व से इलाजरत 44 मरीजों को इलाज के बाद ठीक होने पर डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। अब तक जिले में 3392 संक्रमित मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक कुल 157827 लोगों का कोविड-19 जांच किया जा चुका है। शनिवार को 1915 लोगों का जांच रैपिड एंटीजेन टेस्ट कीट से जबकि 39 संदिग्धों का जांच ट्रूनेट मशीन में किया गया। वहीं 239 संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए आरएमआरआई लैब पटना भेजा गया है, जिसका जांच रिर्पोट आना बाकी है।

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