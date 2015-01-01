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कोरोना का कहर:कोरोना के 12 नए मरीज मिले, कुल संख्या 3524

मुंगेर4 घंटे पहले
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  • जिले में 146 मरीज एक्टिव, गुरुवार को 3 डिस्चार्ज

जिले में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव 12 नए मरीज पाए गए। जिसमें 7 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। जबकि काेरोना संक्रमण से अब तक जिले में 43 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि हाल के दिनों में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। सिविल सर्जन डॉ. पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि 12 नए मरीजों के साथ जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3524 हो गई है। जिसमें से 3335 मरीज अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। जबकि कोरोना एक्टिव 146 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुरुवार को 3 संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। सिविल सर्जन बताते हैं कि संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोरोना जांच तेज गति से किया जा रहा है। गुरुवार को 1992 लोगों का जांच रैपिड एंटिजन कीट से जबकि 36 लोगों की जांच ट्रूनेट विधि से किया गया। इसके साथ ही 200 संदिग्ध मरीजों के स्वाब का सैंपल जांच के लिए आरएमआरआई लैब पटना भेजा गया है।

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