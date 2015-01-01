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हादसा:14 व उससे अधिक चक्के वाले ट्रक से ढुलाई पर रोक

मुंगेर3 घंटे पहले
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बिहार सरकार ने सूबे में 14 तथा इससे अधिक चक्कों वाले ट्रक से बालू एवं गिट्टी के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इसको लेकर जिले में ओवर लोडेड वाहनों पर नियंत्रण तथा सड़कों, पुलों एवं आधारभूत संरचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए इन निर्णय का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 6 चक्का से 10 चक्का के डंपर सहित ट्रकों में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है। वहीं बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 12 चक्का के डम्पर सहित ट्रकों डम्पर सहित में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊॅचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है।

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