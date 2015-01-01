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छापेमारी:पॉलीथिन प्रयोग करने वाले 30 दुकानदारों से 16 हजार रुपए का वसूला गया जुर्माना

मुंगेर3 घंटे पहले
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पॉलीथिन के विरुद्ध बाजार में छापेमारी करते निगम के अधिकारी।
  • नगर आयुक्त बोले शहरी क्षेत्र में रोज चलाया जाएगा अभियान

प्रतिबंधित पॉलीथिन का धड़ल्ले से हो रहेे प्रयोग की शिकायत पर गुरुवार को नगर निगम ने शहर के बाजार में छापेमारी की। इसके लिए निगम प्रशासन की ओर से तीन टीम गठित की गई थी। तीनों टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 350 दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान 30 दुकानदारों से 16,600 रुपया जुर्माना वसूल करते हुए 45 किलो पॉलीथिन जब्त किया गया। इसी दौरान सड़क का अतिक्रमण कर दुकान लगाए चार फुटपाथी दुकानदारों को भी चार हजार रुपया का फाइन किया गया। निगम प्रशासन की ओर से उपनगर आयुक्त श्यामनंदन प्रसाद, दीनानाथ प्रसाद और सिटी मैनेजर दीपक तिवारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। उपनगर आयुक्त श्यामनंदन प्रसाद ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रयोग और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा।

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