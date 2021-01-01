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समीक्षा बैठक:पैक्स को 160 व पंचायत चुनाव को 1505 बूथ

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • डीएम ने चुनाव को लेकर समाहरणालय सभागार में की समीक्षा बैठक

समाहरणालय सभागार में बुधवार को डीएम रचना पाटिल ने पैक्स एवं पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर गठित विभिन्न कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की। विदित हो कि जिले में कुल 37 पैक्सों के चुनाव की घोषणा की गई थी। इसमें से 6 पैक्स का निर्वाचन निर्विरोध होना तय है। जबकि 1 अन्य पैक्स का चुनाव भी नहीं होना है। इस प्रकार कुल 30 पैक्सों के लिए निर्वाचन कार्य होना है।

इसके तहत सभी पैक्स के लिए अध्यक्ष सहित सदस्य के कुल 12 पदों के लिए आगामी 15 फरवरी को मतदान होना है। इसको लेकर कुल 30 पैक्सों के लिए 160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें लगभग 850 चुनाव कर्मियों की आवश्यकता होगी। जिसको लेकर सभी का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

1366 मूल मतदान केंद्र जबकि 149 सहायक मतदान केंद्र बने

समीक्षा में बताया गया कि पंचायत चुनाव को लेकर कुल 1505 मतदान केंद्र बनाया गया है। जिसमें से 1366 मूल मतदान केंद्र तथा 149 सहायक मतदान केंद्र शामिल है। इधर मतदान को लेकर सामग्री कोषांग को ससमय आवश्यक सामग्रियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

जबकि सभी कर्मियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया कि दोनों चुनाव में कोविड प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन किया जाएगा। बैठक में विधि व्यवस्था, मतपत्र विखंडन, ईवीएम प्रशिक्षण, वाहन सहित अन्य कोषांगों की भी तैयारी की समीक्षा की गई।

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