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मारपीट:बड़ी बाजार मजार के पास 2 सब्जी विक्रेताओं से मारपीट

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • गुलजार पोखर के रहने वाले हैं दोनों पीड़ित

कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार में मंगलवार की देर शाम सब्जी बेच कर घर लौट रहे दो सब्जी विक्रेताओं को कुछ अज्ञात युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जिसे स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।

बताया जाता है कि गुलजार पोखर निवासी मो. इस्लाम का पुत्र मो. नवाब और हजरतगंज बाड़ा निवासी मो. नकीम का पुत्र मो. नजीम मंगलवार की देर शाम सब्जी बेचकर वापस घर लौट रहा था। तभी बड़ी बाजार स्थित मजार के पास करीब 10 की संख्या में अज्ञात युवकों ने दोनों सब्जी विक्रेताओं को रोक लिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे। वहीं घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। मारपीट क्यों कि गई इसकी जानकारी नहीं है। घायलों ने कहा कि घटना के दौरान कोई पुलिसवाला मौजूद था। मामले में पुलिस की छानबीन जारी है।

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