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कैंपस अलर्ट:स्नातक पार्ट-1 में दूसरी सूची पर 254 ने लिया नामांकन

मुंगेर4 घंटे पहले
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  • मुंगेर विश्वविद्यालय में 24 नवंबर तक नामांकन के लिए खुला रहेगा पोर्टल, 2928 छात्र-छात्राआंे की दूसरी सूची हुई जारी

मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक पार्ट-1, सत्र 2020-23 में नामांकन के लिए 9 नवंबर को दूसरी मेधा सूची जारी हो चुकी है। इसके आधार पर गुरुवार तक तीन दिनों में 254 छात्र-छात्राओं ने नामांकन कराया। गुरुवार तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 23271 तक पहुंच गई। बीए में 19167, बीएससी में 3488 व बीकॉम में 616 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन नामांकन कराया। दूसरी मेधा सूची के आधार पर 10 नवंबर से नामांकन से शुरू हुआ है और 24 नवंबर तक चलेगा। बता दें पहली मेधा सूची के आधार पर 28936 विद्यार्थियों में से 23017 ने ऑनलाइन शुल्क जमा कर नामांकन कराया था। उसके बाद विश्वविद्यालय ने 9 नवंबर को 29 कॉलेजों में नामांकन के लिए 2928 छात्र-छात्राओं की सूची जारी की। जबकि जमुई के एक कॉलेज के लिए दूसरी मेधा सूची जारी नहीं की गई है। दूसरी मेधा सूची में चयनित छात्र-छात्राएं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर शपथ पत्र भरकर और ऑनलाइन नामांकन शुल्क जमा कर अपना नामांकन संबंधित कॉलेज में ले सकते हैं। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा चयनित छात्र-छात्राओं को 24 नवंबर तक समय दिया गया है।

अब तक 23271 ने लिया नामांकन
मुंगेर विवि के नोडल पदाधिकारी डाॅ. अमर कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट-1 में नामांकन को लेकर जारी की गई दूसरी मेधा सूची में 2928 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। इसमें चयनित छात्र-छात्राओं के लिए 10 से 24 नवंबर तक यूएमआईएस पोर्टल खोला गया है। दूसरी सूची के आधार पर 254 छात्र-छात्राओं ने नामांकन कराया। नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 23271 हो गई है।

मुंगेर विवि में कुलसचिव के वेतन निर्धारण को ले समिति की बैठक

मुंगेर | मुंगेर विवि में गुरुवार को फिर से खासकर कुलसचिव के वेतन निर्धारण को लेकर वेतन निर्धारण समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता कुलपति डाॅ. रंजीत कुमार वर्मा ने की। बैठक में कुलसचिव कर्नल विजय ठाकुर, सीसीडीसी डाॅ. अजय कुमार, नोडल पदाधिकारी डाॅ. अमर कुमार, सिंडिकेट सदस्य देवानंद साहू भी थे। उल्लेखनीय है कि कुलसचिव के वेतन निर्धारण को लेकर वेतन निर्धारण समिति की बैठक पूर्व में भी हो चुकी है, मगर वेतन निर्धारण की गुत्थी इस कदर उलझी है कि दो-तीन बैठकों में भी यह नहीं सुलझ सकी। बहरहाल गुरुवार की बैठक के बाद भी वेतन निर्धारण के निर्णय की अधिसूचना जारी नहीं हाे सकी। हालांकि कारणों की अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। कुलसचिव कर्नल विजय ठाकुर ने बताया कि वेतन निर्धारण को लेकर बैठक में विचार-विमर्श हुआ, मगर इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी।

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