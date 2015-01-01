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परीक्षा:सिमुलतला प्रवेश परीक्षा में 40 छात्र रहे अनुपस्थित

मुंगेर3 घंटे पहले
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उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी स्थित एक मात्र परीक्षा केंद्र पर गुरुवार को सिमुलतला आवासीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020-21 की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हो गई। इस प्रवेश परीक्षा में कुल 179 परीक्षार्थियों को शामिल होना था।

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