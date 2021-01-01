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वर्कशॉप:एएनएम स्कूल परिसर में क्षमतावर्धन कार्यशाला में 45 एएनएम हुईं शामिल

मुंगेरएक घंटा पहले
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सदर अस्पताल स्थित एएनएम स्कूल के प्रांगण में बुधवार को प्रमंडल स्तरीय क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्घाटन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं मुंगेर प्रमंडल सह सिविल सर्जन डा. अजय कुमार भारती ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यशाला के तहत शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत नव पदस्थापित एएनएम को एनयूएचएम से संबंधित विषयों पर चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें बेगूसराय जिला से 20 तथा मुंगेर जिला के 25 नव पदस्थापित एएनएम शामिल हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी एएनएम द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाना है।

कार्यशाला के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक रूप नारायण शर्मा, क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक प्रसन्ना कुमार मिश्रा, प्रमंडलीय आशा समन्वयक पूजा कुमारी, बायोमेडिकल इंजीनियर दीपक कुमार, क्षेत्रीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी मो. जफर इकबाल, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक निखिल राज, डा. ध्रुव कुमार, डा. सुमन कुमार तथा डीटीएल केयर के डॉक्टर अजय कुमार आदि मौजूद थे।

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