पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कैंपस अलर्ट:ऑन स्पॉट नामांकन प्रक्रिया से 7001 छात्रों ने लिया दाखिला

मुंगेर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मुंगेर विवि में मेरिट लिस्ट से नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हो रहा ऑन स्पॉट एडमिशन

मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट-1, सत्र 2020-23 में नामांकन को लेकर ऑन-द-स्पॉट नामांकन प्रक्रिया 15 दिसंबर से प्रारंभ है। इस प्रक्रिया के तहत पूर्व में आवेदन करने वालों में से शेष बचे लगभग 16 हजार छात्र-छात्राओं और 1926 नए आवेदकों में से गुरूवार तक 7001 छात्र-छात्राओं ने ऑनलाइन शुल्क जमा कर नामांकन कराया। जिसमें कला के विषयों में 6621, विज्ञान के विषयों में 315 तथा वाणिज्य में 65 छात्र- छात्राओं ने नामांकन कराया। बता दें कि आॅन-द-स्पॉट नामांकन प्रक्रिया में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 13 एवं 14 दिसंबर का समय दिया गया था। जिसमें अंतिम तिथि तक पूर्व के दो दिन 9 व 10 दिसंबर को मिलाकर कुल 1926 नए आवेदन आए हैं। 15 दिसंबर से विवि द्वारा अपने 35 अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट-1 के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के रिक्त सीटों पर ऑन-द-स्पॉट नामांकन प्रक्रिया आरंभ किया गया है। वहीं अब इस प्रक्रिया में पूर्व में जारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय मैरिट सूची के बाद शेष बचे लगभग 16 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं तथा नए आवेदन करने वाले 1,926 छात्र-छात्राएं 20 दिसंबर तक भाग लेंगे।

दस्तावेज सत्यापन का दिया गया समय
नोडल पदाधिकारी डा. अमर कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर से नए आवेदन और पूर्व के मेरिट सूची में चयनित नहीं हो पाने वाले छात्र-छात्राओं के लिए ऑन-द-स्पॉट नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जिसमें 17 दिसंबर शाम तक कुल 7001 छात्र-छात्राओं ने नामांकन के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा कर नामांकन कराया है। नामांकन के बाद संबंधित महाविद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए समय दिया जाएगा।

एमयू में अनुकंपा समिति की बैठक आज
मुंगेर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को दो दर्जन के लगभग अनुकंपा आश्रितों की बहाली को लेकर नौ सदस्यीय अनुकंपा समिति की बैठक होगी। जानकारी देेते हुए मुंगेर विवि के पीआरओ प्रो. मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार को अनुकंपा समिति की बैठक मुख्यालय में होगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें