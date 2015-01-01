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मौत:ईंट भट्टे के एक मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत

मुंगेर4 घंटे पहले
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  • नौवागढ़ी स्थित ईंट भट्टे में काम करता था फंटुश

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौवागढ़ी स्थित ईंट भट्टे में कार्यरत मनियारचक निवासी गनौरी पासवान के 25 वर्षीय पुत्र फंटूश कुमार की मौत गुरुवार की शाम अचानक हो गई। इसकी जानकारी जब परिजनों को मिली तो उन्होंने उसे सदर अस्पताल मुंगेर लाया। जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई छोटू कुमार ने बताया कि मृतक फंटूश कुमार नौवागढ़ी स्थित पीटीएस ईट भट्टे में विगत कई वर्षों से मजदूरी करता था। गुरुवार की दोपहर ही उसकी मौत हो चुकी थी, मगर उसे इसकी सूचना शाम करीब 7 बजे मिली कि उसका भाई फंटूश ईंट भट्टे में बेहोश पड़ा है। परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन मृतक के शव को बिना पोस्टमार्टम करवाए ही ऑटो में डालकर चलते बने। इस संबंध में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ रोशन कुमार ने बताया कि मृतक की मौत गहरी चोट लगने के कारण हुई है। अब चोट कैसे लगी यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा।

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