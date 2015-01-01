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मारपीट:सदर अस्पताल मेनगेट के पास दो दुकानदारों के बीच मारपीट

मुंगेरएक घंटा पहले
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मारपीट की घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़।

सदर अस्पताल के मुख्यगेट के समीप सड़क किनारे चाय नाश्ता की दुकान चलाने वाले दो दुकानदारों के बीच शनिवार की दोपहर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों दुकानदारों के बीच जमकर हाथापाई हुई। जिस कारण अस्पताल के बाहर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। और अस्पताल के बाहर सड़क पर काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर सड़क किनारे चाय-नाश्ता की कई दुकानें संचालित हैं। शनिवार की दोपहर करीब 10 बजे एक दुकानदार द्वारा दूसरे दुकानदार के आगे कचरा का डब्बा रख दिए जाने के कारण विवाद हो गया और इसी बात को लेकर दोनों में जमकर मारपीट हुई। करीब 20 मिनट बाद वहां मौजूद अन्य दुकानदारों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया।

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