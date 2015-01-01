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दुस्साहस:छह हजार की लूट के लिए सोये अवस्था में महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या

मुंगेरएक घंटा पहले
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महिला की लाश लेकर सदर अस्पताल पहुंचे शोकाकुल परिजन।
  • मृतका के साथ सोये 8 वर्षीय पोते ने हत्यारों को पहचाना, प्राथमिकी दर्ज
  • सब्जी और मछली बेचकर परिवार का भरण-पोषण करती थीं फूलन देवी
  • कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चंदनबाग नयाटोला का मामला

मात्र 6 हजार रुपया लूटने के लिए पड़ोसी युवक ने अपने पिता व भाईयों के साथ मिलकर 55 वर्षीय महिला फूलन देवी की सोए अवस्था में कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चंदनबाग नयाटोला का है। मृतका के साथ सोए 8 वर्षीय पोते सुंधांशु कुमार ने हत्यारों की पहचान पड़ोसी लालू कुमार, उसके भाई राजा मंडल, मल्ली उर्फ राहुल और पिता फेकन मंडल के रूप में की है। मामले में मृतका के बड़े पुत्र रविन्द्र मंडल ने कासिम बाजार थाना में चारों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के बाद से चारों फरार बताए जा रहे हैं। मृतका सब्जी, मछली के अलावा अन्य सामानों की फेरी कर परिवार का भरण पोषण करती थी। मृत महिला के पुत्र रविन्द्र ने बताया कि शुक्रवार की रात मां फेरी कर जुटाए गए करीब 06 हजार रुपए गिन रही थी, जिसे पड़ोस में रहने वाले उदंड युवक लालू ने देख लिया था। मां उक्त रुपयों को अपने पास रखते हुए छत पर बने झोपड़ी में 8 वर्षीय पोते के साथ सोने चली गई थी। इस बीच सुबह करीब 04 बजे लालू व उसके भाई व पिता ने कुल्हाड़ी से काट कर उसके मां की हत्या कर दी और उसके पास रखे 06 हजार रुपए भी अपने साथ ले गए। उसने यह भी बताया कि दोनों परिवार के बीच छेड़खानी को लेकर मारपीट की घटना के बाद मामला भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मछली बेचने से हुई कमाई की राशि को बदमाश ने गिनते देखा था
जानकारी के अनुसार चंदनबाग नयाटोला निवासी जोगी मंडल की 55 वर्षीय पत्नी फूलन देवी शुक्रवार की शाम मछली बेचने के बाद हुई कमाई का पैसा गिन रही थी। करीब 6 हजार रुपए गिनकर अपने पास रखते हुए रात को अपने पोते सुधांशु के साथ छत पर बने झोपड़ीनुमा रूम में सोने चली गयी। रुपया गिनते हुए पड़ोसी युवक लालू कुमार ने देख लिया था। शनिवार सुबह करीब 4 बजे पड़ोस में रहने वाले फेकन मंडल, उसका पुत्र लालू कुमार, राजा मंडल और मल्ली उर्फ राहुल घर में घुस कर बांस की सीढ़ी से छत पर चढ़े और फूलन देवी का गला दबाने लगे। इस बीच लालू कुमार ने कुल्हाड़ी से फूलन देवी के चेहरे पर कई वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। इस दौरान साथ में सोया पोता सुधांशु कुमार जग गया और चिल्लाने लगा। जिसके बाद चारों भाग निकले।

बीडीओ ने 10 हजार की सहायता राशि दी : घटना के बाद आक्रोशित मुहल्लेवासियों द्वारा सड़क जाम किए जाने की सूचना पर कासिम बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया और इसकी सूचना एसडीओ को दी। एसडीओ के आदेश पर सदर बीडीओ वीणा कुमारी पहुंची और मृतक के परिजनों को पारिवारिक सहायता योजना के तहत तत्काल 10 हजार रुपया की सहायता राशि प्रदान की।

पूर्व के छेड़खानी विवाद को ले हत्या की आशंका
आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों परिवारों में 7 माह पूर्व छेड़खानी को लेकर मारपीट हुआ था, जिसमें केस भी हुई थी। मृतका के दो बेटे दिन में कमाने जाते थे, जबकि घर में दो पतोहू रहती थी, पड़ोसी लालू कुमार अक्सर दोनों बहू से छेड़खानी करता था, जिसका विरोध करने पर मारपीट हुई थी। मुहल्लेवासी इस मामले को लेकर भी हत्या की आशंका जता रहे हैं।

घर में रोत-बिलखते मृतक के परिजन।
घर में रोत-बिलखते मृतक के परिजन।

गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही पुलिस
महिला के बड़े पुत्र रविन्द्र कुमार के बयान पर 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी अभियुक्त फरार हैं। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
महेश प्रसाद यादव, थानाध्यक्ष, कासिमबाजार

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