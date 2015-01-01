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खेलकुद:महिलाओं के बाद भागलपुर की पुरुष टीम भी वॉलीबॉल में जीती

संग्रामपुर3 घंटे पहले
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संग्रामपुर में वॉलीबॉल का ट्रॉफी ग्रहण करते पुरुष टीम।
  • नारायण यादव कॉलेज में डे-नाइट खेला जा रहा वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न

सद्भावना वॉलीबॉल क्लब मंझगाई एवं वापना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में नारायण यादव इंटर महाविद्यालय में आयोजित एक दिवसीय डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट के महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला भागलपुर एवं बांका की टीम के बीच खेला गया। जबकि पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला भागलपुर एवं गढ़ी रामपुर की टीम के बीच खेला गया। महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में भागलपुर की टीम ने बांका को 25-17, 25-11 से परास्त कर टूर्नामेंट का फाइनल जीत लिया। वहीं पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबले में पहुंचे भागलपुर की टीम ने गढ़ी रामपुर की टीम को 25-17, 20- 25 एवं 25-14 से हरा कर खिताब पर कब्जा कर लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए दिन-रात के इस टूर्नामेंट का आसपास के लोगों ने काफी सराहना की और कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति अभिरुचि पैदा होगी। मौके पर भाजपा नेता जयराम विप्लव, दिलीप रंजन, बिहार वालीबॉल एसोसिएशन के इवेंट सचिव अजय कुमार राय, वापना सीड्स के क्षेत्रीय प्रबंधक पीयूष कुमार, सद्भावना वॉलीबॉल क्लब के अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी, सचिव अमित चंद्रा, मीडिया प्रभारी आनंद चौहान एवं समर प्रताप सिंह मौजूद थे।

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