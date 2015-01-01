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आवेदन शुरू:नवोदय विद्यालय में प्रवेश को आवेदन शुरू

मुंगेरएक घंटा पहले
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जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आरंभ हो गया। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। जिसमें कक्षा पांचवीं में पढ़ाई कर रहे छात्र एवं छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। जबकि परीक्षा की तिथि 10 अप्रैल 2021 को निर्धारित है। इसके लिए इच्छुक छात्र-छात्राएं नवोदय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जो आवेदक एवं परिजन के हस्ताक्षर सहित एवं संबंधित विद्यालय के प्रधान से प्रमाणित होना अनिवार्य है।

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